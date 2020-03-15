الكويت تعلن عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

ناشدت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم، في الوقت الذي تكثف فيه دول الخليج إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، إن الكويت قامت بخطوات استباقية في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى وجود ثلاثة مراكز للحجر الصحي في البلاد.

وأضاف السند، في مؤتمر صحفي: “فيروس كورونا أصبح تحديا عالميا بعد إعلانه وباء من منظمة الصحة العالمية”.

وأكد المتحدث الرسمي تسجيل 8 حالات جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من مائة حالة، الأحد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر في اجتماعه، السبت، إغلاق جميع المجمعات التجارية، ومراكز التسوق، باستثناء الخاصة بالمواد التموينية، وإغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال لوقف انتشار الفيروس.

وطلبت السلطات الدينية الكويتية من المواطنين الصلاة في منازلهم، الجمعة الماضية.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان: “ستكون أبواب المساجد مغلقة. الفتوى رقم 18/20 تقول إنه في حال وجود وباء، سقط عن المسلمين حضور صلاة الجمعة، وتصلى ظهرا في منازلهم”.

وأعلنت الحكومة الكويتية، الأربعاء الماضي، أنه سيتم إلغاء رحلات الركاب لأجل غير مسمى، من منتصف ليل الجمعة، من وإلى مطار الكويت الدولي الوحيد.

كما تنص الإجراءات الكويتية لمواجهة كورونا على عطلة عامة لمدة أسبوعين تنتهي في 29 مارس، وإغلاق الصالات الرياضية والحدائق العامة وسوق الجمعة الشهير، ولا يُسمح للمطاعم والمقاهي سوى بمواصلة خدمات التوصيل، ويستثنى من هذا القرار الخدمات الحيوية مثل إنتاج النفط.