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الكويت تعلن قرارات جديدة لمواجهة كورونا

4 - فبراير - 2021
دولة الكويت

دولة الكويت

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أعلنت السلطات الكويتية عن اتخاذ قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقررت السلطات منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك بدءًا من 7 فبراير الجاري.

ويُستثنى من هذا القرار أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى، ومرافقيهم من العمالة المنزلية، والعمالة المسجلة في منصة ”بالسلامة“.

كما قررت الحكومة عقب اجتماع استثنائي تعليق كل الأنشطة التجارية، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، باستثناء الصيدليات، ومنافذ تسوق الأغذية، والمستلزمات الصحية، والتموينية، على أن تستثنى خدمة التوصيل والطلبات الخارجية من هذا القرار.

وقرر المجلس أيضًا وقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات، وتأجير القاعات، والخيام، والتجهيزات الغذائية، وغيرها، ومنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية، ودعوة الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي، والمباريات الودية.

كما قرر إغلاق صالات استقبال المطاعم، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل.

ويشمل القرار أيضًا إيقاف العمل بالأنشطة في الأندية الصحية، ومراكز العناية الشخصية (الصالونات، ومحال الحلاقة، والمنتجعات الصحية).

وتقول السلطات الصحية إن الكويت تشهد انتشارًا متسارعًا للسلالات الجديدة من فيروس كورونا، وإن من أبرز الأسباب المؤدية لاستمرار انتشار الوباء في البلاد، السفر للسياحة، والتجمعات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية، في الأماكن الخاصة.

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