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الكويت تعين الشيخ أحمد الصباح نائبا للأمير في حال غيابه

منذ 52 دقيقة
الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الأحد إن أمرا أميريا صدر بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف في منصب نائب الأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.

ولم يعين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد منذ أن أدى اليمين الدستورية في ديسمبر كانون الأول الماضي أميرا للبلاد.

وسبق أن أصدر الأمير أمر بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح في منصب نائب الأمير عندما كان لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء. واستقال الشيخ محمد من رئاسة مجلس الوزراء في السادس من أبريل نيسان بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وتم تعين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في 15 أبريل/ نيسان الجاري وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

    المصدر :
  • رويترز

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