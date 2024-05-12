الكويت تعين حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الصباح

قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد 12 أيار/مايو 2024، إن الكويت شكلت حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الصباح.

ونص المرسوم الأميري على تعيين فهد يوسف سعود الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية، وشريدة عبد الله سعد المعوشرجي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وكذلك، تعيين الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط، وعبد الله علي عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية، وعبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة.

والدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة، وتعيين الدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور عادل محمد عبد الله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وكذلك، تعيين الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للبلدية، والدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وعمر سعود عبد العزيز العمر وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، والدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

كما نص على تعيين الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.

وكان أمير الكويت قد أعلن الجمعة، حل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.