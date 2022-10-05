الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 5 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء

منذ 44 دقيقة
علم الكويت

علم الكويت

A A A
طباعة المقال

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الأربعاء، بأن أمراً أميرياً صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء.

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها السبت، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما بثته وكالة الأنباء الكويتية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي الـ 17 في 11 أكتوبر الجاري و رفع استقالة الحكومة إلى أمير البلاد”.

أتت الاستقالة غداة الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات مجلس الأمة وفقا للمادة 57 من الدستور التي تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وأسفرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلن عنها رسميا “الجمعة” عن عودة المرأة إلى قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة، بعد فوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري بمقعد نيابي عن الدائرة الانتخابية الثالثة وعالية الخالد عن الدائرة الانتخابية الثانية.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

رجل الأعمال الأمريكي من أصل إيراني سيامك نمازي
رجل الأعمال سيامك نمازي يغادر إيران ويصعد الطائرة بصعوبة
من التحركات في ايران بعد مقتل مهسا أميني
إنتفاضة إيران
الموت للديكتاتور.. طالبات المدارس غرب إيران في الشوارع
علم هولندا
هولندا تخصص 23 مليار دولار لوضع حد أقصى لأسعار الطاقة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سوبرماركت
استعدوا... موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تنتظر اللبنانيين
فرانسيس فوكوياما
صاحب "نهاية التاريخ" يتنبأ بانهيار روسي في غضون أيام
حقل كاريش
رغم التقدّم في ملف الترسيم.. تصريح مفاجئ لـ"شينكر"