الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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الكويت.. تعيين بدر الملا وزيرا للنفط

منذ 57 دقيقة
بدر الملا

بدر الملا

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قالت وزارة الإعلام الكويتية، الأحد، إن الكويت عينت بدر الملا وزيرا جديدا للنفط ضمن تشكيلة جديدة للحكومة.

وأضافت أن مرسوما بتشكيل الحكومة تضمن أيضا تعيين عبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية وسالم الصباح وزيرا للخارجية وعبد الله السالم وزيرا للدفاع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أعاد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، نجل أمير البلاد، رئيسا للوزراء.

وعين ولي العهد، الذي تولى معظم مهام الأمير، الشيخ أحمد لأول مرة كرئيس للوزراء في يوليو تموز بعد أن نظم بعض نواب المعارضة اعتصاما مفتوحا للضغط من أجل رئيس وزراء جديد.

وتم تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الأمة بعد انتخابات سبتمبر أيلول في الكويت إلى 18 أكتوبر تشرين الأول.

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