الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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الكويت.. تعيين سعد البراك وزيرا للمالية بالوكالة

منذ 5 دقائق
سعد البراك

سعد البراك

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قالت وكالة الأنباء الكويتية، الأربعاء، إن مرسوما صدر بتعيين نائب رئيس الوزراء ووزير النفط الكويتي سعد البراك وزيرا للمالية بالوكالة بالإضافة إلى عمله بعد قبول استقالة مناف عبد العزيز الهاجري من المنصب.

وأفادت وسائل إعلام كويتية أمس الثلاثاء بأن الهاجري قدم استقالته بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب بدون ذكر أسباب.

وعين رئيس الوزراء الهاجري وزيرا للمالية في أبريل نيسان في إطار تعديل وزاري، بعد ما يزيد قليلا عن شهر على استقالة الحكومة جراء خلاف مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأُعيد تعيين الهاجري في يونيو حزيران بعد تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة المنتهية ولايتها في ذلك الشهر والتي جاءت بعد انتخابات برلمانية.

    المصدر :
  • رويترز

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