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الكويت.. تعيين طلال الأحمد قائما بأعمال وزير الدفاع

منذ 6 دقائق
طلال خالد الأحمد

طلال خالد الأحمد

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أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي، الاثنين، تعيين وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد قائما بأعمال وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح خلال إجازته.

تأتي هذه الخطوة في ظل الحديث عن أزمة حكومية، إذ قالت صحيفة الأنباء الكويتية أمس إن وزير الدفاع قدم استقالته.

وشكل برلمان الكويت الأربعاء لجنة للتحقيق في عقدين لشراء طائرات للجيش وُقعا في 2016 بسبب مخالفات مزعومة، الأول يتعلق بشراء 30 طائرة كاراكال من إيرباص الفرنسية والثاني ذو صلة بشراء 28 طائرة يوروفايتر الأوروبية.

كما شكل البرلمان أيضا لجنة أخرى للتحقيق فيما أثير من شكاوى بشأن استبعاد بعض المستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ يفوق كثيرا الممنوح لمؤسسات مماثلة في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ويملك حق استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين والاعتراض عليها.

    المصدر :
  • رويترز

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