الكويت تقرر إبعاد فاشينيستا إيرانية لنشرها مقاطع مخالفة للآداب

كشف مصدر أمني كويتي ، عن قرار السلطات بإبعاد فاشينيستا إيرانية الجنسية عن البلاد، بسبب نشرها صور ومقاطع فيديو مخالفة للآداب العامة .

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ المحلية عن مصدر أمني قوله: ”إن الأمن الجنائي أوقف الفاشينيستا الإيرانية وتم التحقيق معها في مجموعة من الصور والمقاطع التي وُصفت بـ (المبتذلة)، قبل أن يتقرر إبعادها عن البلاد، كإجراء تتخذه السلطات بحق الوافدين المخالفين للقوانين“.

وأوضح المصدر ”أن الفاشينيستا لم تبرر نشرها للصور ومقاطع الفيديو على حسابها، وحساب آخرين بمواقع التواصل الاجتماعي“.

ولم يكشف المصدر عن اسم الفاشينيستا الإيرانية المعنية، التي أشار إليها حساب ”شاهين“ في ”إنستغرام“، وهو حساب معني بنقل الأخبار الأمنية على الساحة الكويتية وأخبار المشاهير، قائلا إن الفاشينيستا المقصودة تُدعى ”شيرين بهمن“.

وأكد المصدر توجه قطاع الأمن الجنائي لضبط كل المشاهير الذين ينشرون صورا ومقاطع مخلة بالآداب، سواء أكانوا كويتيين أم وافدين، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعا والتي تصل للإبعاد بحق الوافدين وإدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول.

وسبق أن طبقت الكويت قرار الإبعاد بحق مشاهير بسبب نشرهم مقاطع وصورا مخالفة للآداب العامة، ومنهم نجم مواقع التواصل إيراني الجنسية شهاب مرتضى غفوري الشهير بـ ”ملح الإنستغرام“، إضافة إلى الفنان الباكستاني فرحان العلي الذي صدر قرار بإبعاده بعد أن يكمل حكم السجن الصادر بحقه لمدة عامين.