الكويت تلاحق وزير الدفاع الأسبق من خلال القضاء الأميركي

أفادت صحيفة “الراي” بأن المحكمة العليا بمدينة لوس أنجلوس الأميركية بدأت النظر بدعوى قضائية جديدة رفعتها حكومة الكويت ضد وزير الدفاع الأسبق “خالد الجراح”.

واشارت الصحيفة الكويتية، نقلًا عن موقع “law360” الأميركي المتخصص بالشؤون القضائية، الى أن “بدء النظر في القضية، جاء بعد رفع الدعوى بتاريخ 20 أيار الماضي”، في إطار قضية “صندوق الجيش”، أي بعد أسابيع من صدور حكم من محكمة الوزراء الكويتية بتبرئة رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك، والجراح وآخرين، من تهم جنائية تتعلق بالادعاءات نفسها.

كما لفتت “الراي” إلى أن “القضية مازالت منظورة أمام القضاء الكويتي، إذ صدر حكم محكمة الوزراء في 8 آذار الماضي، فيما طعنت النيابة عليه في 27 آذار، وحددت محكمة التمييز جلسة في 17 تموز المقبل لنظر القضية”.

الى ذلك، أوصحت الصحيفة أنه وفق تقرير لموقع “c9news.upexampaper” الإخباري الأميركي، فإن الدعوى الجديدة التي “رفعت رسميا بتاريخ 20 أيار الفائت لدى المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجلوس، تركز بشكل أساسي على خالد الجراح الذي شغل منصب وزير الدفاع من 2013 إلى 2017″، لافتةً إلى أن “سياق الدعوى رجح أن الأموال التي ضُخّت في عقارات فاخرة بأحد أرقى الأحياء بمدينة لوس أنجلوس هي أموال عامة كويتية، وعلى هذا الأساس، فلدولة الكويت الحق في أن تسترد المبلغ الذي ستُثبته المحاكمة، ولكن ليس أقل من 104 ملايين دولار”.

ووفق ما نقلت “الراي”، فإن التقرير أكد أن “هذه الدعوى تمثل أحدث تطور في سياق قصة طويلة ومعقدة تتعلق بواحدة من أبرز الاستثمارات العقارية في بيفرلي هيلز الراقية بجنوب كاليفورنيا، كما أنها تعيد تسليط الضوء على المكانة البارزة التي تحتلها صفقات العقارات الفاخرة في لوس أنجلوس بين مكائد النخبة العالمية”، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا هو الاستثمار العقاري الذي كان الجراح قد ضخ فيه نحو 160 مليون دولار، لكنه اكتشف لاحقا أنه خُدع وبيع الرهن العقاري من دون علمه.

فلجأ إلى القضاء الأميركي للمطالبة باسترداد الأموال التي ضخها، في حين أنه حتى الآن، لم توافق المحاكم الأميركية على مزاعم الجراح، إذ أنه في نوفمبر 2020، رفض قاضٍ فيدرالي طلبه بإرسال الممتلكات إلى الحراسة القضائية، وحكم بأنه “لم يقدم أدلة كافية لتأييد روايته”.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة استماع أخرى حول دعوى الجراح في أكتوبر المقبل.