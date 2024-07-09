الكويت تُعلن عن خفض بنسبة 60% لأسعار أدوية حيوية

قرر وزير الصحة الكويتي اليوم الثلاثاء خفض أسعار 209 أدوية ومستحضرات صيدلانية في القطاع الصحي الأهلي، وتجاوزت نسبة الخفض في بعضها 60 في المئة مقارنة بسعرها السابق.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن بعض الأدوية التي شملها القرار تُستخدم لعلاج الضغط والسكر وبعضها الآخر مضادات حيوية وأدوية لخفض معدلات الكوليسترول ومسيلات للدم ومضادات للتشنجات وغيرها.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي “في إطار المراجعة الدورية لأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية”.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية لمنح القطاع الصحي الأهلي فترة كافية للاستعداد وتنفيذ التخفيضات المطلوبة.