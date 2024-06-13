الكويت: حريق عمارة المنقف ناجم عن تماس كهربائي

قالت قوة الإطفاء العام في الكويت على منصة إكس اليوم الخميس إن حريق عمارة منطقة المنقف الذي تسبب في مقتل 49 شخصا من العاملين الأجانب أمس الأربعاء ناجم عن تماس كهربائي.

وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية اللواء عيد العويهان في تصريح بثه التلفزيون الرسمي: “للأسف تلقينا بلاغاً عن حريق في تمام الساعة السادسة صباحاً (03,00 ت غ) في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي”، مضيفاً أن هناك “أكثر من 35 حالة وفاة في موقع الحريق” قبل تحديث عدد القتلى.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في بيان أنها تعاملت مع “43 إصابة حتى الآن” توزعت على مستشفيات عدة.

وأظهرت صور من مكان الحريق السخام الأسود وهو يغطي السطح الخارجي للمبنى المكون من ستة طوابق والذي كان يسكنه 196 عاملاً، وفقاً للمعلومات التي قدمها صاحب العمل لوزير الداخلية.

وتستقبل الكويت الغنية بالنفط أعداداً كبيرة من العمال الأجانب، الكثير منهم من جنوب وجنوب شرق آسيا، ويعمل معظمهم في قطاع البناء أو الخدمات.

وذكر مصدر في الإدارة العامة للإطفاء أن الضحايا أصيبوا باختناق بسبب الدخان المتصاعد بعد اندلاع الحريق في الطابق الأرضي.

وقال العويهان إن فرق الطب الشرعي تعمل في الموقع وقد حددت هوية ثلاث جثث حتى الآن.

ولم تعلن جنسيات الضحايا، لكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وصف على منصة “إكس” الكارثة بأنها “محزنة”. وأضاف “أفكاري مع جميع الذين فقدوا أقارب وأحباء لهم”، في حين أقامت السفارة الهندية في الكويت خط مساعدة للطوارئ.