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الكويت: حريق محدود في مصفاة الزور دون أن يؤثر على الإنتاج

منذ 33 دقيقة
مصفاة الزور في الكويت

مصفاة الزور في الكويت

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قالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) (السبت 29-6-2024) إن حريقا محدودا اندلع في منطقة تخزين تابعة لمصفاة الزور، مضيفة أنه لم يؤثر على الإنتاج.

وكتبت كيبك في منشور على موقع إكس أنه لا يوجد خسائر في الأرواح أو مصابين جراء الحريق، وأن رجال الإطفاء يعكفون على إخماده.

واحتفلت الكويت في شهر أيار الماضي بتشغيل مصفاة الزور النفطية بالكامل، التي استمر العمل فيها لسنوات، بكلفة زادت على 16 مليار دولار.

ومصفاة الزور هي الأحدث في البلاد بطاقة تكرير كاملة حاليا تبلغ 615 ألف برميل يوميا، وتنتج المصفاة عدة منتجات، منها زيت الوقود منخفض الكبريت، بنسبة كبريت 0.5%، ويتم تزويد وزارة الكهرباء والماء الكويتية بكميات منه ويتم تصدير الباقي للخارج.

وتمتلك الكويت حصصا في 3 من المصافي بالخارج، هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان، ونغي سون في فيتنام، وميلازو في إيطاليا.

وأكملت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة الحكومية (كيبك) في ديسمبر/كانون الأول الماضي تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة التابعة لها “بنجاح وبصورة آمنة”.

    المصدر :
  • رويترز

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