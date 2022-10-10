الكويت.. رئيس الوزراء يبدأ مشاورات برلمانية لتشكيل حكومته

قال نواب في البرلمان الكويتي، إن رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، بدأ الإثنين مشاورات معهم في مسعى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم برلماني والخروج من الأزمة السياسية والقانونية التي تعيشها البلاد.

وتأتي هذه المشاورات بعد أن قوبلت حكومته التي أعلنها يوم الأربعاء، برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان المنتخب حديثا والذي تغلب عليه الأصوات المعارضة.

وقال النائب ثامر السويط في تغريدة على تويتر: “للتو خرجنا ضمن مجموعة من عشرة نواب من مكتب سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف”.

وأضاف السويط أن النواب نقلوا لرئيس الوزراء “اعتراضنا على إعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87 (و) أهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره (و) العفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين”.

وكان مقررا أن تبدأ أول جلسة للبرلمان المنتخب في 29 أيلول/ سبتمبر، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، لكن مرسوما صدر بتأجيل الجلسة ليوم 18 من الشهر الحالي، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان.