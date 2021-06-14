الكويت.. رصد إصابات جديدة بـ"المتحور الهندي" من كورونا

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية بالكويت، الاثنين، عن رصد إصابات بفيروس كورونا المتحور الذي ظهر في الهند قبل أشهر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبد الله السند، إصابة بعض الحالات في الكويت بالمتحور “دلتا” المعروف باسم “المتحور الهندي” من فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وأوضح السند لـ”كونا” أن “الوزارة تجري الفحوص الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت، ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة”.

ولفت المتحدث إلى أن المتحور “دلتا” تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن.

وأضاف السند أنه “تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية، ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة، وذلك لاحتواء انتشار الفيروس”.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين في الكويت بضرورة الأخذ بالإجراءات والاحترازات المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس، وتكثيف المداومة عليها في المرحلة الراهنة، وأبرزها الحرص على التطعيم ومداومة تغطية الفم والأنف والتباعد البدني وتطهير اليدين، وتجنب التجمعات غير الآمنة.