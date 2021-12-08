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الكويت.. ضبط كمية كبيرة من مخدر الكبتاغون

8 - ديسمبر - 2021
حبوب الكبتاغون

حبوب الكبتاغون

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تمكنت السلطات الكويتية بضبط مواطن بحوزته كمية كبيرة من المخدرات، الأربعاء، بالتعاون مع جهاز مكافحة المخدرات الإماراتي.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكن من ضبط مواطن وبحوزته 120 ألف حبة من مخدرات الكبتاغون المؤثرة عقليا، وذلك بقصد الاتجار.

وأوضحت الإدارة أنه في ظل التنسيق والتعاون الدائم والمشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات الكويتي ونظيره الإماراتي، فقد وردت معلومات سرية تفيد حيازة مواطن لكميات كبيرة من المؤثرات العقلية نوع كبتاغون.

وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والمراقبة لتي استمرت لعدة أيام، وبعد التأكد من المعلومات، تم استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة وضبطه متلبسا أثناء بيعه كمية من المؤثرات العقلية.

وعثرت السلطات في بحوزته على حوالي 120 ألف حبة من المؤثرات العقلية نوع كبتاغون، وبمواجهته أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الاتجار، وعليه تمت إحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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