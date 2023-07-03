الكويت.. مصفاة الزور تعود للعمل بعد إخماد حريق

قال المتحدث الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) إن الشركة أخمدت حريقا اندلع، الإثنين، في مصفاة الزور النفطية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقال عبدالله فهاد العجمي لرويترز “تم اخماد الحريق في أقل من ساعتين .. لا خسائر في الأرواح ولا إصابات. العمل يسير الآن بشكل طبيعي. الانتاج مستمر وعمليات التصدير مستمرة”.

وأكد أن الحريق اندلع في الوحدة رقم 12 وأن معرفة سبب الحريق يحتاج إلى “تحقيق دقيق”.

ومصفاة الزور التي افتتحت في نوفمبر تشرين الثاني هي أكبر مصفاة كويتية لتكرار النفط، وتديرها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا.