الأثنين 15 ذو الحجة 1444 ﻫ - 3 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكويت.. مصفاة الزور تعود للعمل بعد إخماد حريق

منذ 32 دقيقة
مصفاة الزور الكويتية

مصفاة الزور الكويتية

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) إن الشركة أخمدت حريقا اندلع، الإثنين، في مصفاة الزور النفطية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقال عبدالله فهاد العجمي لرويترز “تم اخماد الحريق في أقل من ساعتين .. لا خسائر في الأرواح ولا إصابات. العمل يسير الآن بشكل طبيعي. الانتاج مستمر وعمليات التصدير مستمرة”.

وأكد أن الحريق اندلع في الوحدة رقم 12 وأن معرفة سبب الحريق يحتاج إلى “تحقيق دقيق”.

ومصفاة الزور التي افتتحت في نوفمبر تشرين الثاني هي أكبر مصفاة كويتية لتكرار النفط، وتديرها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأمريكية تزور الصين بين 6 و9 يوليو
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس: حرق المصحف أمر مرفوض ومدان
الجيش في تايوان
وسط التوتر مع الصين.. تايوان تجري مناورات صاروخية

الأكثر قراءة

رجل الأعمال الأمريكي دانيال بينيا
فيديو.. "رجل الترليون دولار" يفاجئ الحاضرين بحديثه عن مستقبل السعودية
الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
انخفاض متسارع لدولار السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية
الجيش اللبناني
قيادة الجيش توضح ملابسات حادثة "القرنة السوداء"