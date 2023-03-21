الكويت: نبذل أقصى الجهود للسيطرة على تسرب نفطي

قالت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، الثلاثاء، إن التسرب النفطي الذي وقع غرب البلاد أمس “لا يزال تحت السيطرة” وإنها تبذل أقصى الجهود للسيطرة التامة عليه.

وذكرت الشركة في بيان أنها نجحت في حصر نطاق التسرب، وأن فرق الطوارئ متواجدة في الموقع وتعمل على مدار الساعة.

وأعلنت الشركة أمس حالة الطوارئ بسبب هذا التسرب.

ونقل البيان عن المتحدث باسم الشركة قصي العامر القول إنه لا تأثير للتسرب على الصحة أو السلامة العامة، وأن “جميع القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها”.

وأكد أن عمليات الإنتاج والتصدير تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر.