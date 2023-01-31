اللجنة الأولمبية: العقوبات المفروضة على روسيا وروسيا البيضاء غير قابلة للتفاوض

قالت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء إن العقوبات المفروضة على روسيا وروسيا البيضاء بسبب الحرب في أوكرانيا غير قابلة للتفاوض.

وجاء إعلان اللجنة الأولمبية الدولية ردا على تصريحات ستانيسلاف بوزدنياكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية التي رحب فيها بأي تحركات تقوم بها اللجنة الأولمبية الدولية للسماح لرياضيي بلاده بالمشاركة في الأولمبياد في ظل بحث اللجنة عن سبل لإعادتهم إلى الساحة الدولية.

وقال بوزدنياكوف في وقت سابق الثلاثاء “بالتأكيد هناك بعض المحاولات من اللجنة الأولمبية الدولية للسماح لرياضيينا بالمشاركة في المنافسات الدولية.

“ربما الأولمبياد المقبل، بالطبع نرحب بذلك بشدة”، محذرا مما قال إنها “شروط إضافية” ستفرض على الرياضيين الروس.