الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اللجنة الأولمبية: العقوبات المفروضة على روسيا وروسيا البيضاء غير قابلة للتفاوض

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 31 - يناير - 2023 10:35 مساءً
اللجنة الأولمبية الدولية

اللجنة الأولمبية الدولية

A A A
طباعة المقال

قالت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء إن العقوبات المفروضة على روسيا وروسيا البيضاء بسبب الحرب في أوكرانيا غير قابلة للتفاوض.

وجاء إعلان اللجنة الأولمبية الدولية ردا على تصريحات ستانيسلاف بوزدنياكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية التي رحب فيها بأي تحركات تقوم بها اللجنة الأولمبية الدولية للسماح لرياضيي بلاده بالمشاركة في الأولمبياد في ظل بحث اللجنة عن سبل لإعادتهم إلى الساحة الدولية.

وقال بوزدنياكوف في وقت سابق الثلاثاء “بالتأكيد هناك بعض المحاولات من اللجنة الأولمبية الدولية للسماح لرياضيينا بالمشاركة في المنافسات الدولية.

“ربما الأولمبياد المقبل، بالطبع نرحب بذلك بشدة”، محذرا مما قال إنها “شروط إضافية” ستفرض على الرياضيين الروس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اصابتان في حادثة دهس على حاجز قرب مدينة نابلس
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
المجر تتهم السويد بـ"الغباء" على خلفية الخلاف مع تركيا
أمريكا تعتبر من أكثر الدول تضرراً بجائحة كورونا
إنهاء حالة الطوارئ الصحية.. ماذا ستحمل هذه الخطوة المرتقبة للأمريكيين؟

الأكثر قراءة

التيار الوطني الحر
بالصوَر.. استقالات جماعيّة من "التيّار" في مسقط رأس قائد الجيش
شركة "OMT"
هل سحب مصرف لبنان رخصة "OMT"؟
مصرف لبنان
تعميم جديد لمصرف لبنان بشأن السحوبات النقدية