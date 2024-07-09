اللجنة الأولمبية لذوي الإحتياجات تشكل فريقا للاجئين أكبر من المشارك بأولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة الأولمبية لذوي الإحتياجات الخاصة اليوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز 2024، عن مشاركة تسعة لاجئين في دورة الألعاب الأولمبية لذوي الإحتياجات الخاصة في باريس كأعضاء ضمن أكبر فريق للاجئين تم تجميعه.

ويقيم الرياضيون في ست دول مختلفة وسيتنافسون في ست رياضات وهي ألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة والتايكوندو والترياثلون والمبارزة على الكراسي المتحركة.

وسيضم الفريق أيضا مرشدا للعدو بجانب الرياضيين الثمانية، وهو ما يتجاوز الفريق الذي شكل للمشاركة في أولمبياد طوكيو عام 2021 والذي ضم ستة رياضيين.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية لذوي الإحتياجات الخاصة في الفترة من 28 أغسطس آب إلى 8 سبتمبر أيلول المقبلين، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من انتهاء دورة الالعاب الاولمبية في باريس.

وتم تجميع أول فريق للاجئين للألعاب الأولمبية للأصحاء وذوي الإحتياجات الخاصة في دورة الألعاب ريو دي جانيرو في عام 2016 لرفع مستوى الوعي بهذه القضية إذ كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص يتدفقون إلى أوروبا من الشرق الأوسط وأماكن أخرى هربا من الصراع والفقر.