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اللجنة التوجيهية لصندوق النقد: يجب ألا يكون العصر الحالي عصر الحروب والصراعات

منذ 33 دقيقة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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ذكرت مصادر مطلعة (الجمعة 19-4-2024) أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي لم تتوصل إلى الإجماع اللازم لصياغة بيان مشترك واختارت عوضا عن ذلك أن يصدر رئيس اللجنة بيانا يقر بالتداعيات السلبية‭‭‭‭ ‬‬‬‬للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة في بيان “أعضاء اللجنة ناقشوا التداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الصراعات الحالية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والأزمة الإنسانية في غزة واضطرابات الشحن في البحر الأحمر”.

وأضاف البيان “مع الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ليست المنبر لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية وأن مناقشة هذه القضايا ستتم في محافل أخرى، فإن أعضاء اللجنة أقروا بأن هذه الظروف لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. ويجب ألا يكون العصر الحالي عصر الحروب والصراعات”.

    المصدر :
  • رويترز

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