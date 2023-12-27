اللوبي 1701 يناشد بايدن برسالة عاجلة.. ما علاقة حزب الله؟

توجهت منظمة اللوبي 1701، التي تمثل 60 ألفا من سكان شمال إسرائيل برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس الأمن القومي الأميركي، تطالب فيها بالسماح لإسرائيل بضمان عودة السكان النازحين إلى منازلهم، إما عبر الوسائل الدبلوماسية أو عبر عملية عسكرية لإزالة المخاطر التي تهدد حياتهم.

وجاء في الرسالة: “نحن نتحدث باسم 60 ألف نسمة من سكان شمال إسرائيل الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وتحولوا إلى لاجئين، ندعو الرئيس بايدن إلى تقديم دعمه الكامل لحكومة إسرائيل للتصرف بالقوة والوسائل اللازمة لضمان سلامتنا وأمننا”.

وبحسب صحيفة “يديعوت إحرنوت”، تأتي مناشدتهم وسط تقارير تفيد بأن الحكومة الأميركية تمنع تحركا عسكريا إسرائيليا على الحدود الشمالية.

واللوبي 1701 هي منظمة مدنية مكونة من السكان الإسرائيليين الذين يعيشون على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية والذين تم إجلاؤهم من منازلهم منذ أكثر من 80 يوما عندما بدأ تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وحزب الله.

وهم يمارسون الآن الضغوط على الحكومة لإحداث تغيير في الحدود الشمالية من خلال إنشاء منطقة منزوعة السلاح في لبنان ودفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.