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الليرة التركية تتراجع وتتجه نحو أدنى مستوياتها القياسية

منذ 13 دقيقة
الليرة التركية تواصل السقوط أمام العملات

الليرة التركية تواصل السقوط أمام العملات

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تراجعت الليرة التركية للجلسة السابعة على التوالي أمام الدولار اليوم الجمعة لتصل خسائرها إلى قرابة خمسة في المئة منذ يوم الأربعاء الماضي وتتجه نحو أدنى مستوياتها القياسية في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وانخفضت الليرة إلى 15.4675 مقابل العملة الأمريكية واستقرت عند 15.4410 للدولار، هذا وقد خسرت الليرة حوالي 15 بالمئة من قيمتها هذا العام علاوة على انخفاضها 44 بالمئة في عام 2021.

فيما انخفضت العملة التركية إلى 13.34 ليرة للدولار، من 12.61 ليرة للدولار تم تسجيلها عند الإغلاق في ديسمبر الماضي 2021.

وكانت الليرة قد وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.4 للدولار قبل إعلان أردوغان، بعد تراجع دام شهورا بسبب المخاوف من تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة التي سعى إليها الرئيس.

وكان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي في تركيا إلى 30.6 بالمئة في ديسمبر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، مخترقا مستوى 30 بالمئة للمرة الأولى منذ مايو 2003، وهو المستوى الذي كان عنده بعد ستة أشهر من وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة.

    المصدر :
  • رويترز

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