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الليرة التركية تتراجع 2.8% وتتخلى عن بعض مكاسبها

منذ 41 دقيقة
الليرة التركية مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار

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تراجعت الليرة التركية 2.8 بالمئة الجمعة لتتخلى عن بعض مكاسبها، وذلك بعد يوم واحد من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير.

وسجلت الليرة 26.51 للدولار مقابل 25.75 للدولار في ختام تعاملات أمس الخميس 24\8\2023 بانخفاض 2.8 بالمئة.

وكانت الليرة قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 27.2350 للدولار قبل وقت قصير من إعلان قرار رفع أسعار الفائدة أمس الخميس 24\8\2023.

وأظهر متوسط التقديرات في ​​استطلاع لرويترز أن السوق كانت تتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 200 نقطة أساس.

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة بمعدل يزيد كثيرا عن التوقعات بمقدار 750 نقطة أساس، للتأكد من خفض التضخم واستقرار توقعاته في أقرب وقت ممكن.

    المصدر :
  • رويترز

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