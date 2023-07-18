الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا

منذ 39 دقيقة
الليرة التركية

الليرة التركية

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تراجعت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمئة مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا مقابل الدولار، الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع أقل من المتوقع من قبل.

سجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا عند 26.9 مقابل الدولار متراجعة عن مستوى 26.3505 الذي سجلته عند إنهاء المعاملات أمس الاثنين.

وتراجعت الليرة التركية 30 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 90% من قيمتها على مدار العقد الماضي إثر موجات من ارتفاع التضخم.

وبعد أزمة عملة في عام 2021، لعبت السلطات التركية دورا متزايدا في أسواق الصرف. وأصبحت التحركات اليومية محدودة بشكل غير معتاد وتراجعت احتياطيات العملات الأجنبية والذهب.

    المصدر :
  • رويترز

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