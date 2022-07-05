الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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الليرة التركية تنخفض مع عودة مخاوف التضخم

منذ ساعة واحدة
الليرة التركية

الليرة التركية

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تراجعت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، متخلية عن المكاسب التي حققتها في بداية الأسبوع الماضي، مع تقييم المستثمرين لبيانات تظهر ارتفاعا جديدا في التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما.

وجرى تداول الليرة عند 17.03 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 1232 بتوقيت جرينتش، منخفضة من مستوى الإغلاق السابق 16.8360. وكانت العملة التركية قد ارتفعت إلى 16.03 يوم الاثنين الأسبوع الماضي بعد أن تحركت تركيا لتعزيز العملة من خلال تقييد الإقراض بالليرة للشركات الغنية بالعملة الصعبة.

وكان هذا أحدث إجراء في سلسلة من التحركات الهادفة لتعزيز الليرة بعد أن تراجعت قيمتها 44 بالمئة العام الماضي عقب سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان. وتراجعت العملة بنسبة 22 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن التضخم السنوي قفز إلى 78.62 بالمئة في يونيو حزيران مدفوعا بالحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة.

وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار، العام الماضي، بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 73.5% في مايو/أيار.

وما زالت الليرة تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة واستنفاد الاحتياطيات الرسمية وارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية، فضلا عن مخاوف بعض المستثمرين والمدخرين من فرض ضوابط على رأس المال.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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