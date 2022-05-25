الليرة التركية تهبط إلى أضعف مستوى منذ أزمة كانون الأول

انخفضت الليرة التركية إلى أضعف مستوى لها منذ أعماق أزمة ديسمبر كانون الأول، بينما شكك محللون في قدرة السلطات على الإبقاء عليها مستقرة بدون مصادر جديدة للعملة الأجنبية.

وتراجعت الليرة أكثر من تسعة بالمئة هذا الشهر و19.5 بالمئة هذا العام، على الرغم من تدخلات باهظة التكلفة باع فيها البنك المركزي الدولارات لمحاولة حماية العملة المحلية.

وعند أدنى مستوى لها في جلسة اليوم، هبطت الليرة 1.4 بالمئة إلى 16.40 مقابل العملة الخضراء.

وكانت الليرة قد هوت في العشرين من ديسمبر كانون الأول إلى مستوى قياسي منخفض عند 18.4، بعد سلسلة تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة دفعتها للهبوط بنسبة 44 في المئة على مدار العام الماضي. وقفز التضخم منذ ذلك الحين إلى 70 بالمئة في أبريل نيسان.

وأظهرت بيانات أن صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي التركي هبطت حوالي 3.5 مليار دولار إلى 11.53 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 مايو أيار.

وقدّر مصرفيون أنها تراجعت إلى 10 مليارات دولار أو أقل في الأسبوع التالي.