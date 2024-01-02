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الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد

منذ 40 دقيقة
الليرة التركية

الليرة التركية

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تراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار الثلاثاء، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023 إذ أنهت العام منخفضة نحو 37 بالمئة.

وهبطت الليرة 0.6 بالمئة لتسجل مستوى منخفضا تاريخيا عند 29.7060 للدولار.

ومنذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة في مايو\أيار، أجرت الحكومة تحولا جذريا في السياسة النقدية وتخلت عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح التشديد النقدي. وتراجعت الليرة بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة، قبل أن تتباطأ الانخفاضات في الخريف.

    المصدر :
  • رويترز

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