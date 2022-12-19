المأساة مستمرة.. إنقاذ أكثر من 100 لاجئ من الروهينغا فرّوا من العنف بميانمار

قال مسؤول (الاثنين 19-12-2022) إن البحرية السريلانكية أنقذت 104 من الروهينغا بعد جنوح قاربهم قبالة الساحل الشمالي للجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي في الوقت الذي يواصل فيه أفراد من الأقلية المسلمة الفرار من العنف في ميانمار والمعاناة في مخيمات اللاجئين في بنجلادش.

ويخاطر العديد من الروهينغا بحياتهم كل عام من خلال محاولة الوصول إلى دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا على متن سفن متهالكة، وقد تزايدت أعدادهم بعد تدهور الأوضاع في المعسكرات والانقلاب العسكري في ميانمار العام الماضي.

وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية الكابتن جيان ويكراماسوريا إن صيادين محليين رصدوا قاربا وأبلغوا البحرية التي بدأت عملية بحث وإنقاذ وسحبته في النهاية إلى ميناء شمالي مساء الأحد.

وأضاف المتحدث لرويترز أنه “سيتم تسليمهم للشرطة اليوم.. هذا ليس عملا جنائيا لذلك سنرى ما الذي يتعين القيام به”.

وقال إن المجموعة تضم نساء وقاصرين وجرى نقل رجل يبلغ من العمر 80 عاما وأم وطفليها إلى المستشفى للعلاج من حالة مرضية بسيطة.

ولم يتضح المصدر والوجهة المقصودة لمجموعة الروهينغا.

وفي أعقاب حملة عسكرية قال شهود إنها شملت عمليات قتل جماعي واغتصاب، فر أكثر من 730 ألف مسلم من الروهينغا من ميانمار في عام 2017 وتوجه الكثير منهم إلى بنجلادش المجاورة.

ووثقت منظمات حقوقية ووسائل إعلام عمليات قتل للمدنيين وحرق قرى.

وتقول سلطات ميانمار إنها تقاتل تمردا وتنفي ارتكاب فظائع ممنهجة.