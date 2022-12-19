الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المأساة مستمرة.. إنقاذ أكثر من 100 لاجئ من الروهينغا فرّوا من العنف بميانمار

منذ 14 دقيقة
اللاجئون الروهينغا

اللاجئون الروهينغا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول (الاثنين 19-12-2022) إن البحرية السريلانكية أنقذت 104 من الروهينغا بعد جنوح قاربهم قبالة الساحل الشمالي للجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي في الوقت الذي يواصل فيه أفراد من الأقلية المسلمة الفرار من العنف في ميانمار والمعاناة في مخيمات اللاجئين في بنجلادش.

ويخاطر العديد من الروهينغا بحياتهم كل عام من خلال محاولة الوصول إلى دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا على متن سفن متهالكة، وقد تزايدت أعدادهم بعد تدهور الأوضاع في المعسكرات والانقلاب العسكري في ميانمار العام الماضي.

وقال المتحدث باسم البحرية السريلانكية الكابتن جيان ويكراماسوريا إن صيادين محليين رصدوا قاربا وأبلغوا البحرية التي بدأت عملية بحث وإنقاذ وسحبته في النهاية إلى ميناء شمالي مساء الأحد.

وأضاف المتحدث لرويترز أنه “سيتم تسليمهم للشرطة اليوم.. هذا ليس عملا جنائيا لذلك سنرى ما الذي يتعين القيام به”.

وقال إن المجموعة تضم نساء وقاصرين وجرى نقل رجل يبلغ من العمر 80 عاما وأم وطفليها إلى المستشفى للعلاج من حالة مرضية بسيطة.

ولم يتضح المصدر والوجهة المقصودة لمجموعة الروهينغا.

وفي أعقاب حملة عسكرية قال شهود إنها شملت عمليات قتل جماعي واغتصاب، فر أكثر من 730 ألف مسلم من الروهينغا من ميانمار في عام 2017 وتوجه الكثير منهم إلى بنجلادش المجاورة.

ووثقت منظمات حقوقية ووسائل إعلام عمليات قتل للمدنيين وحرق قرى.

وتقول سلطات ميانمار إنها تقاتل تمردا وتنفي ارتكاب فظائع ممنهجة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجامعة العربية
الجامعة العربية تتضامن مع البحرين.. وترفض قرار البرلمان الأوروبي
تركيا تحذّر اليونان
تركيا تحذّر اليونان: سنُعلن منطقتنا الاقتصادية الخالصة "أحاديًا"
موجة عالية في مدينة ديربان الساحلية
بسبب موجة عاتية.. ثلاثة قتلى وأكثر من 100 متضرّر على ساحل أفريقيّ

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

هدف ميسي الذي أثار الجدل
كأس العالم قطر ٢٢
مفاجأة مدويّة تهزّ "المونديال".. الأرجنتين تُوّجت بـ "هدف غير شرعي"!
كأس العالم قطر ٢٢
نيمار يغرد بصورة بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم
دموع النجم كريستيانو رونالدو عقب الخسارة في المونديال
كأس العالم قطر ٢٢
"سانتوس فكّر في تحجيمه".. أسطورة مان يونايتد يتحدّث عن "دموع رونالدو"