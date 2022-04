المأساة مستمرة.. “صور” الأقمار الصناعية تكشف مقبرة جماعية قرب ماريوبول

قالت شركة أمريكية خاصة اليوم الخميس إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة لمكان قريب من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة تكشف موقع مقبرة جماعية تمت توسعتها في الأسابيع الماضية لتضم أكثر من مئتي قبر جديد.

وقالت شركة ماكسر تكنولوجيز إن فحصا للصور في الفترة من منتصف مارس آذار إلى منتصف أبريل نيسان يشير إلى أن توسعة المقبرة بدأت بين يومي 23 و26 مارس آذار.

وتجاور المقبرة الجماعية مقبرة أخرى موجودة في قرية مانوش التي تقع على بعد 20 كيلومترا غربي ماريوبول.

من جهة أخرى أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، خلال زيارة إلى أوكرانيا برفقة نظيرته الدنماركية ميتي فريدريكسن عن صدمته وإدانته “الفظائع” التي تتّهم كييف القوات الروسية بارتكابها في بلدة بوروديانكا قرب كييف.

وقال الزعيم الإسباني في منشور على حسابه في “تويتر”: “صُدمت لرؤية أهوال وفظائع حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في شوارع بوروديانكا”، وأرفق النص بمقطع فيديو يظهره وهو يسير في المدينة المدمّرة جنباً إلى جنب مع فريدريكسن. وأضاف “لن نترك الشعب الأوكراني وحيداً”.

وكانت الشرطة في العاصمة الأوكرانية أعلنت ليل الأربعاء-الخميس العثور على جثث تسعة مدنيين في بوروديانكا يحمل بعضها “آثار تعذيب”.

NEW: Satellite imagery reveals a mass grave site about 12 miles west of Ukraine's besieged city of Mariupol.

Russian soldiers have been reportedly taking the bodies of people killed in Mariupol to this site in Manhush, Ukraine that contains more than 200 graves.

📷:@Maxar pic.twitter.com/SgHlwSXZsj

— Jack Detsch (@JackDetsch) April 21, 2022