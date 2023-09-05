الثلاثاء 20 صفر 1445 ﻫ - 5 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المأكولات البحرية تشعل أزمة جديدة بين الصين واليابان

منذ ساعة واحدة
علما الصين واليابان

علما الصين واليابان

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية اليابانية في وقت متأخر الاثنين إن اليابان أبلغت منظمة التجارة العالمية بأن الحظر الذي تفرضه الصين على المأكولات البحرية اليابانية بعد تصريف مياه ملوثة بالإشعاع معالجة من محطة فوكوشيما النووية “غير مقبول على الإطلاق”.

وفي دعوى مضادة لإخطار الصين للمنظمة في 31 أغسطس آب بشأن إجراءاتها لتعليق الواردات من المياه اليابانية الذي بدأ الشهر الماضي، قالت اليابان إنها ستشرح مواقفها لدى لجان المنظمة ذات الصلة، وحثت الصين على إلغاء الإجراء على الفور.

وأشار بعض المسؤولين اليابانيين إلى إمكانية تقديم شكوى للمنظمة ضد حظر الصين استيراد المأكولات البحرية، وهو ما قال السفير الأمريكي في اليابان الأسبوع الماضي إنه شيء ستدعمه الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان منفصل يوم الاثنين إن اليابان طلبت أيضا من الصين إجراء مناقشة بشأن حظر الاستيراد المرتبط بفوكوشيما على أساس أحكام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وقالت “اليابان تأمل في أن تجري الصين محادثات مع الجانب الياباني في أقرب وقت مناسب وأن تراجع إجراءاتها وفقا لالتزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم السعودية
تباطؤ أنشطة الأعمال غير النفطية بالسعودية في أغسطس
علم دولة الإمارات العربية المتحدة
تباطؤ نمو النشاط غير النفطي بالإمارات في أغسطس
زيلينسكي يزور القوات الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
القوات الأوكرانية تتقدم في باخموت وزابوريجيا.. وزيلينسكي يزور دونيستك

الأكثر قراءة

جيلبير قرعون خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت سحر فارس
صورة.. خطيب الضحية سحر فارس في علاقة حب جديدة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟
شعار تطبيق واتساب
واتساب.. مزايا رائعة قادمة لتحسين واجهة المستخدم