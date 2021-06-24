المؤبد لمغتصب طفلة الـ3 سنوات في العراق

حكمت محكمة جنايات نينوى في العراق على مدان بجريمة اغتصاب طفلة عمرها 3 سنوات بالسجن المؤبد، كما حكمت بتعويض المجني عليها عن الأضرار المادية والمعنوية.

وأصدرت محكمة جنايات نينوى في العراق، الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق مدان في جريمة اغتصاب طفلة ذات 3 أعوام في مدينة الموصل شمالي البلاد.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “المدان اعترف بتفاصيل الجريمة أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات، باغتصابه طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وعشرة أشهر بمنطقة شارع الفاروق في الجانب الأيمن من مدينة الموصل”.

وأضاف: “المحكمة حكمت على المدان بتعويض المجني عليها عن الأضرار المادية والمعنوية جراء هذه الجريمة”.