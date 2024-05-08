المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تغلق على تباين

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا اليوم الأربعاء موسعا سلسلة مكاسبه إلى ست جلسات متتالية، مع زيادة المستثمرين توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع المؤشران الرئيسيان الآخران، ستاندرد اند بورز وناسداك، قليلا مع تباطؤ القوة الدافعة للاقتصاد وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في يوم مزاد السندات لأجل عشر سنوات.

ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.09 نقطة أو 0.00 بالمئة ليغلق عند 5187.61 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 29.80 نقطة أو 0.18 بالمئة ليصل إلى 16302.76 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 172.45 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 39056.71 نقطة.