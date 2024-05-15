المؤشران "ستاندرد اند بورز" و "ناسداك" يسجلان مستويات مرتفعة قياسية

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، مع تسجيل المؤشرين ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 مستويات مرتفعة قياسية خلال اليوم إثر زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة أقل من المتوقع في أبريل نيسان، وهو ما دعم رهانات السوق على خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 56.99 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 39615.10 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.58 نقطة، أو 0.32 بالمئة، إلى 5263.26 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 89.96 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 16601.14 نقطة.