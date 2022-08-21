الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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المؤشر السعودي يغلق على انخفاض

منذ ساعة واحدة
بورصة السعودية

بورصة السعودية

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أغلق مؤشر البورصة السعودية اليوم الأحد على هبوط نسبته 0.53 بالمئة ليصل إلى 12554.50 نقطة، تزامنا مع هبوط في أسعار النفط العالمية. وهبط سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 0.8 بالمئة وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 0.9 بالمئة والبنك السعودي البريطاني (ساب) 1.1 بالمئة والبنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء 0.8 بالمئة وموبايلي للاتصالات 3.6 بالمئة.

وأغلقت أسعار النفط دون تغيير إلى حد كبير يوم الجمعة لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بفعل صعود الدولار والمخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى إضعاف الطلب على الخام.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 96.72 دولار للبرميل، مرتفعة عند التسوية 13 سنتا فقط. وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا لتبلغ عند التسوية 90.77 دولار. وانخفض العقدان نحو 1.5 بالمئة بنهاية الأسبوع. وارتفعت أسهم مصرف الراجحي وبنك الرياض 0.1 بالمئة وبنك البلاد 1.3 بالمئة واللجين 1.4 بالمئة. وبلغت قيمة التداولات 5.5 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 129.6 مليون سهم.

    المصدر :
  • رويترز

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