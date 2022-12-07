المؤشر السعودي يغلق منخفضا متأثرا بهبوط أسعار النفط

أغلق مؤشر البورصة السعودية ، الأربعاء، منخفضا 2.5 بالمئة ليصل إلى 10185 نقطة، متأثرا بهبوط أسعار النفط التي منيت بخسائر بسبب تزايد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء واقترب خام برنت من أدنى مستوى له هذا العام بضغط من مخاوف الركود في وقت تراجعت فيه المخاوف من أن يؤدي فرض الغرب لسقف على سعر النفط الروسي إلى تقليص كبير في الإمدادات.

وألقت تحذيرات بنوك أمريكية كبرى من ركود محتمل العام المقبل بظلالها على الأسواق، لكنها دعمت الدولار. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويقلل الشهية للاستثمار في أصول المخاطرة.

وأغلق سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط منخفضا 1.2 بالمئة. كما هبطت أسهم سابك 2.4 بالمئة وكيمانول ثلاثة بالمئة ومعادن 4.3 بالمئة وشركة التصنيع الوطنية 3.8 بالمئة.

وفي قطاع البنوك، هبط سهم مصرف الراجحي 4.9 بالمئة وبنك الرياض 4.7 بالمئة والبنك الأهلي 3.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 4.1 والسعودي البريطاني (ساب) 2.2 بالمئة.