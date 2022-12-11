المؤشر السعودي يغلق منخفضا مع هبوط أسعار النفط

أغلق مؤشر البورصة السعودية، الأحد، منخفضا 1.1 بالمئة ليصل إلى 10138.3 نقطة متأثرا بالهبوط الذي منيت به أسعار النفط في آخر جلسة للتداول.

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات متقلبة يوم الجمعة مع تسجيل الخامين القياسيين أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور، وسط مخاوف متنامية من الركود محت أثر القلق بشأن الإمدادات في أعقاب بيانات ضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا إلى 71.02 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلا أدنى مستوى في 2022. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 76.10 دولار للبرميل عند التسوية.

وهبط سهم شركة أرامكو عملاق صناعة النفط السعودية 1.75 بالمئة.

كما هبطت أسهم بترو رابغ 2.1 بالمئة وسابك 0.245 بالمئة وأنابيب السعودية 4.85 بالمئة والتصنيع 5.55 بالمئة وسبكيم العالمية 5.4 بالمئة.

وفي قطاع البنوك هبطت أسهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة والسعودي البريطاني (ساب) 1.1 بالمئة والسعودي الفرنسي 0.4 بالمئة. بينما ارتفع سهم بنك الرياض 1.1 بالمئة والبنك الأهلي اثنين بالمئة.