المؤشر السعودي يغلق منخفضا مع هبوط أسعار النفط

هبط مؤشر البورصة السعودية ، الاثنين، 1.11 بالمئة ليصل إلى 10930.5 نقطة مع انخفاض أسعار النفط ووصولها إلى قرب أدنى مستوياتها في شهرين، إذ ألقت المخاوف إزاء الطلب على الوقود في الصين وقوة الدولار بظلالها على الأسعار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يناير كانون الثاني 74 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 86.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر ديسمبر كانون الأول 79.40 دولار للبرميل، بانخفاض 68 سنتا أو 0.9 بالمئة، قبل انتهاء العقد في وقت لاحق اليوم الاثنين. وانخفضت عقود يناير كانون الثاني 59 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 79.52 دولار للبرميل.

وهبط سهم أرامكو عملاق صناعة النفط السعودي 1.6 بالمئة ومعادن 1.8 بالمئة وسابك 2.15 بالمئة.

كما هبطت أسهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وبنك الرياض 0.3 بالمئة والبنك الأهلي السعودي 1.9 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات في البورصة السعودية 3.97 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 101.7 مليون ريال.