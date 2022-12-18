الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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المؤشر السعودي ينخفض بضغط من المخاوف الاقتصادية

منذ 42 دقيقة
المؤشر السعودي

المؤشر السعودي

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أغلق المؤشر السعودي التعاملات، الأحد، على تراجع منهيا مكاسب استمرت ثلاث جلسات، بضغط من هبوط أسعار النفط والأسهم العالمية يوم الجمعة.

وتراجع النفط، وهو محفز رئيسي لأسواق المال في دول الخليج، بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة بتأثير كبير من الهبوط الذي شهدته الأسهم العالمية والخوف من ركود وشيك بعد أن أشارت بنوك مركزية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إلى مواصلة المعركة الصارمة مع التضخم.

وهبط المؤشر السعودي الرئيس 0.4 بالمئة مما أنهى سلسلة مكاسب استمرت ثلاث جلسات متوالية بضغط من هبوط 2.5 بالمئة في بنك الرياض.

كما تراجع سهم عملاق النفط أرامكو 0.6 بالمئة.

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد توقيع مذكرة تفاهم مع أرامكو وسينوبك الصينية لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع متكامل للبتروكيماويات في مصفاة موجودة بالفعل في ينبع بالسعودية.

وارتفعت أسهم سابك 0.7 بالمئة.

وتربط أغلب دول مجلس التعاون الخليجي من بينها السعودية، عملاتها بالدولار وتتبع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر لتشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وخارج منطقة الخليج ، هبط مؤشر السوق المصري القيادي بنسبة اثنين بالمئة مواصلا خسائره من الجلسة السابقة عندما تراجع عن أعلى مستوى في أربع سنوات.

** بورصتا قطر والبحرين مغلقتان في عطلة رسمية.

سلطنة عمان .. هبط المؤشر 1.3 بالمئة إلى 4794 نقطة

الكويت.. تراجع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 8088 نقطة

    المصدر :
  • رويترز

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