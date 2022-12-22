الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر الياباني يرتفع لأول مرة منذ أسبوع

منذ ساعة واحدة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

A A A
طباعة المقال

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع، مع عوةدة المستثمرين لشراء الأسهم التي تضررت بسبب تحول السياسة النقدية لبنك اليابان فجأة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتعافت أسهم شركات صناعة السيارات بقوة بعد أن بدت دلالات على استقرار الين، وانتعش قطاع العقارات وسط هدوء عوائد السندات طويلة الأجل أيضا بعد ارتفاعات حادة.

وأنهت أسهم شركة توشيبا التعاملات في بورصة طوكيو مرتفعة 4.25 بالمئة، وقفزت خلال الجلسة 7.61 بالمئة بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية أن صاحب أفضل عرض للاستحواذ على الشركة، شركة “جابان إندستريال بارتنرز”، سيحصل على قرض بقيمة 10.6 مليار دولار هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر نيكي اليوم مرتفعا 0.46 بالمئة عند 26507.87 نقطة، بعد انخفاضه إلى 26269.80 في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 13 أكتوبر تشرين الأول.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.78 بالمئة اليوم الخميس إلى 1908.17 نقطة.

وكان قطاع العقارات الأفضل أداء، إذ ارتفعت أسهمه 2.5 بالمئة. وقفز سهم تويوتا 1.83 بالمئة ونيسان 2.15 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

القوات العراقية
العراق.. مقتل جنديين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك
الشرطة الإيرانية
إيران تعلن اعتقال 4 خلايا تابعة للموساد الإسرائيلي
برونو لو مير
وزير المالية الفرنسي يتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رامي مخلوف
رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!
بوستر فيلم Home Alone
بعد 32 عاما.. الكشف عن سر خطير بفيلم Home Alone يمكن ان يغير مجرى أحداثه