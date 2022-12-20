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المؤشر الياباني يغلق عند أدنى مستوى في شهرين

منذ 56 ثانية
أسهم اليابان

أسهم اليابان

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أنهى المؤشر نيكي الياباني التعاملات، الثلاثاء، عند أدنى مستوى في شهرين وسجل العائد على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام أعلى ارتفاعا خلال سبعة أعوام بعدما فاجأ البنك المركزي المستثمرين من خلال السماح برفع أسعار الفائدة طويلة الأمد.

وهبط نيكي 2.46 بالمئة ليغلق عند 26568.03 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر تشرين الأول في أكبر انخفاض يومي منذ 11 أكتوبر تشرين الأول.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 بالمئة إلى 1905.59 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشرة أعوام 21 نقطة أساس إلى 0.460 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 2015.

وهبطت سهم طوكيو إلكترون المرتبطة بصناعة الرقائق 3.53 بالمئة وأدفانتست 2.98 بالمئة كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 4.85 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين في نيكي.

لكن قطاع البنوك ارتفع اليوم الثلاثاء 5.12 بالمئة موضحا انفراجة لدى المستثمرين من قرار بنك اليابان بعد أعوام من ضغط أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على المكاسب الرئيسية للقطاع من القروض والودائع.

    المصدر :
  • رويترز

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