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المؤشر الياباني يغلق عند أعلى مستوى في شهر ونصف

منذ 35 دقيقة
المؤشر الياباني

المؤشر الياباني

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أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من شهر ونصف الشهر، الثلاثاء، معوضا جميع خسائره منذ التعديل المفاجئ لسياسة بنك اليابان النقدية في الشهر الماضي، وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود سائرة على درب مكاسب وول ستريت.

وصعد نيكي 1.46 بالمئة ليغلق عند 27299.19 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.42 بالمئة إلى 1972.91 نقطة.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد مساء، مدعومة بصعود أسعار التكنولوجيا إذ بدأ المستثمرون أسبوعا حافلا بنتائج الأعمال بحماس متجدد نحو الأسهم القيادية التي تعثرت في العام الماضي.

وفي اليابان ارتفع سهم طوكيو إلكترون 2.04 بالمئة وكان الأكثر دعما للمؤشر نيكي. وقفز سهم أدفانتست 3.11 بالمئة.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية للتكنولوجيا 3.39 بالمئة وصعد سهم دايكين إنداستريز المصنعة لمكيفات الهواء 2.07 بالمئة.

وارتفع سهم جي.إس يواسا كورب 3.77 بالمئة، وزاد سهم هوندا موتور 1.16 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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