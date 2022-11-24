الخميس 30 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 24 نوفمبر 2022 |
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المؤشر الياباني يغلق عند ذروة شهرين

منذ ساعة واحدة
المؤشر الياباني

المؤشر الياباني

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اختتم المؤشر نيكي في اليابان تداولات، الخميس، عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مقتفيا أثر وول ستريت التي سجلت ارتفاعات الليلة الماضية وسط آمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.95 بالمئة عند 28383.09 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر أيلول.

كما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 بالمئة إلى 2018.80 نقطة.

وأنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الليلة الماضية على مكاسب قوية، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر نوفمبر تشرين الثاني أن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تتباطأ قريبا.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد على في الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، وشهد قيام الاحتياطي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح التضخم المرتفع لأعلى مستوياته في عقود، أن المسؤولين متفقون إلى حد كبير على أن بإمكانهم التوقف عن الرفع الكبير للفائدة والاكتفاء بالمضي بخطوات أصغر.

وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في إس.إم.بي.سي نيكو سيكيور، إن المحضر عزز المعنويات، كما أقبل مستثمرون عالميون على الأسهم اليابانية.

وكانت الشركات ذات الوزن الثقيل المرتبطة بالرقائق الأفضل أداء على المؤشر نيكي، إذ قفزت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.55 و4.56 بالمئة على التوالي.

وقفز مؤشر شركات الشحن 5.07 بالمئة ليقود المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وصعد سهم نيبون يوسين 6.05 بالمئة بينما قفز سهم ميتسوي أو.إس كيه لاينز أربعة بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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