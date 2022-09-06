الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
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المؤشر الياباني يغلق مرتفعا بعد خسائر على مدى 4 جلسات

منذ دقيقتين
المؤشر نيكي

المؤشر نيكي

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أوقف المؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات، مع عودة المستثمرين لشراء الأسهم، وذلك بدعم من المكاسب في سهم شركة فاست للتجزئة.

وارتفع المؤشر نيكي 0.02 بالمئة إلى 27626.51 نقطة بعد تراجعه إلى المنطقة السلبية للحظات، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا قليلا بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1926.58 نقطة.

كان أداء نيكي قويا على الرغم من الخسائر التي تكبدتها الأسهم الأوروبية الليلة الماضية، بعد أن انخفض اليورو إلى أقل من 99 سنتا للمرة الأولى منذ 20 عاما، وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بعد أن قالت روسيا إن خط الأنابيب الرئيسي لإمدادات الغاز إلى أوروبا سيظل مغلقا.

وصعد سهم فاست للتجزئة 0.46 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.

كما ارتفع سهم شركة (تي.دي.كيه) لصناعة أجهزة الاستشعار 2.06 بالمئة. وصعد سهما عملاقتي صناعة الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست 0.31 بالمئة و1.31 بالمئة على الترتيب.

وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاستراتيجية في نومورا للأوراق المالية إن الأسهم اليابانية بشكل عام مدعومة بتوقعات النمو المحلي المدفوع بإجراءات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك المزيد من التخفيف من القيود على الحدود بعد أن تضرر الطلب على السياحة بسبب تفشي كوفيد-19.

لكنها أضافت أن “الحذر من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي حد من المكاسب الأخرى”.

وارتفع سهم شركة يونيتيكا 7.47 بالمئة ليصبح الأفضل أداء على المؤشر نيكي، حتى بعد الإعلان عن استبعاد الشركة العاملة في صناعة المنسوجات من المؤشر القياسي في إطار تعديل اعتيادي.

    المصدر :
  • رويترز

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