المؤشر الياباني يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع، الخميس، بعد أن لامس ذروة أسبوعين خلال الجلسة، إذ واصلت الأسواق انتعاشها من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بدعم من الأسهم المرتبطة بالطاقة والرقائق.

وصعد نيكي 0.7 بالمئة إلى 27311.30 نقطة عند الإغلاق بعد أن بلغ 27399.19 نقطة وهو مستوى لم يشهده منذ 21 سبتمبر أيلول.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1922.47 نقطة ليرتفع أيضا لليوم الرابع ويلامس ذروة أسبوعين عند 1930.47.

وقال متعاملون إن الحذر قبل تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي يصدر غدا الجمعة حد من المكاسب.

وصعد نيكي من مستوى منخفض بلغ 25621.96 نقطة يوم الاثنين وهو مستوى لم يحدث منذ 20 يونيو حزيران.

وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء على المؤشر نيكي، إذ ارتفع بنسبة 1.24 بالمئة مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع.

وكان لأسهم الرقائق أيضا تأثير كبير على مكاسب نيكي، بعد ارتفاع بنسبة 0.94 بالمئة في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة خلال الليل. وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 2.76 بالمئة وقفز سهم نظيرتها أدفانتست 2.91 بالمئة.