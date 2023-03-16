المؤشر الياباني يقلص خسائره

قلص المؤشر نيكي الياباني خسائره، الخميس، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا في جلسة شهدت تقلبات، وذلك بعد أن أعلن بنك كريدي سويس السويسري عن خطط لتعزيز مركزه النقدي.

وشهد هذا الأسبوع تقلبات حادة في البنوك اليابانية، مما تسبب في انخفاض المؤشر نيكي إلى ما دون 27000 نقطة للمرة الأولى منذ 23 يناير كانون الثاني، وسط مخاوف من توالي الأزمات بعد انهيار بنك سيليكون فالي والمخاوف بشأن كريدي سويس.

وعوض نيكي بعض الخسائر ليغلق منخفضا بنسبة 0.8 بالمئة عند 27010.61 نقطة بعد تراجعه إلى 26633.92 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 20 يناير كانون الثاني.

وقال بنك كريدي سويس في وقت سابق اليوم إنه يتخذ “إجراءات حاسمة” لتعزيز السيولة من خلال تفعيل خيار لاقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي).

وقلص مؤشر قطاع البنوك خسائره لكن أغلق على انخفاض 3.26 بالمئة. وكان سهم سوميتومو ميتسوي ترست هولدنجز من بين أكبر الخاسرين بانخفاض قدره 6.27 بالمئة وشركة بنك البريد الياباني بانخفاض 5.2 بالمئة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.17 بالمئة إلى 1937.10 نقطة.