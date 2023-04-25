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المؤشر الياباني يلامس أعلى مستوى في 8 أشهر

منذ 43 دقيقة
الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

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سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا طفيفا، الثلاثاء، ولامس المؤشر نيكي أعلى مستوى في ثمانية أشهر، وسط تفاؤل إزاء نتائج مجموعة من الشركات وتوسيع الدعم الحكومي لإنتاج الرقائق.

وتراجع الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة متأثرا بأسهم شركات إنتاج الصلب وسط مؤشرات على ضعف الطلب من الصين.

وصعد المؤشر نيكي 0.09 بالمئة ليغلق عند 28620.07 نقطة، مواصلا الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي. وسبق أن قفز المؤشر في التعاملات المبكرة 0.75 بالمئة إلى 28806.69، وهو أعلى مستوى منذ 19 أغسطس آب 2022.

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24 بالمئة إلى 2042.15 نقطة.

وقفز سهم ميتسوبيشي إلكتريك 3.28 بالمئة ليتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي بعد أن قالت الشركة إنها ستفصل نشاطها في مجال الأنظمة الصوتية للسيارات. كما صعد سهم نيديك كورب لصناعة السيارات 0.92 بالمئة، إذ محت التقديرات المتفائلة لأرباح العام ككل أثر الخسارة الفصلية التي تم الإعلان عنها أمس الاثنين.

وصعدت أسهم الرقائق بعدما قال وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا إن اليابان تعتزم تقديم دعم إضافي لشركة رابيدوس لتصنيع الرقائق، التي تخطط لبناء مصنع حديث في جزيرة هوكايدو في الشمال.

وهبط سهم نيبون ستيل 3.8 بالمئة فيما تراجع سهم كوبي ستيل ثلاثة بالمئة ليكونا أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. وانخفضت الأسعار المرجعية لخام الحديد والصلب أمس الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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