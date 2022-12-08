الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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المؤشر الياباني ينهي المعاملات قرب أدنى مستوى في شهر

منذ ساعتين
أسهم اليابان

أسهم اليابان

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أنهى المؤشر نيكي الياباني معاملات، الخميس، قرب أدنى مستوى في شهر متأثرا بإغلاق ضعيف لوول ستريت وسط مخاوف اقتصادية فضلا عن نتائج أعمال شركات.

وانخفض نيكي 0.4 بالمئة ليغلق عند 27574.43 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35 بالمئة إلى 1941.50 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على انخفاض مساء بعد جلسة متقلبة في وول ستريت إذ حاول المستثمرون تلمس اتجاها واضحا بينما يقيمون كيفية تأثير تشديد السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي على الشركات.

وفي بورصة طوكيو تراجع سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 0.94 بالمئة، وانخفض سهم سوني جروب لصناعة الألعاب والمعدات الصوتية 1.93 بالمئة في حين نزل سهم فانوك لصناعة الروبوتات 0.6 بالمئة.

وهوى سهم نيدك لصناعة المحركات 2.89 بالمئة ليكون الأسوأ أداء على المؤشر نيكي.

وعلى الجانب الآخر قفز سهم مجموعة سوفت بنك 2.15 بالمئة وكان الأكثر دعما للمؤشر نيكي بعد تقرير ذكر أن الرئيس التنفيذي للمجموعة ماسايوشي صن رفع حصته في الشركة إلى 34 بالمئة ليقترب من الاستحواذ على الشركة.

    المصدر :
  • رويترز

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