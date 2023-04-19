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المؤشر الياباني يهبط بعد ارتفاع 8 أيام

منذ دقيقتين
الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

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أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع، الأربعاء، لينهي ارتفاعا دام ثمانية أيام، متأثرا بنزول أسهم التكنولوجيا ذات الثقل.

وهبط المؤشر نيكي 0.18 بالمئة إلى 28606.76 نقطة، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى منذ 22 أغسطس آب أمس الثلاثاء.

كان ارتفاع المؤشر مدفوعا بالتفاؤل بشأن الملياردير وارين بافيت الذي يتطلع إلى زيادة الاستثمار في البلاد. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.02 بالمئة إلى 2040.38.

وارتفع قطاع التأمين 2.31 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو. وزاد قطاع البنوك 1.16 بالمئة.

وخسر سهم تي.دي.كيه للمكونات الإلكترونية 1.81 بالمئة. واستقر سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق.

وصعد 103 أسهم على نيكي، بينما انخفض 110 واستقر 12 سهما.

    المصدر :
  • رويترز

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