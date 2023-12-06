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المؤشر داكس الألماني يلامس مستوى قياسي جديد

منذ 15 دقيقة
داكس الألماني

داكس الألماني

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لامس المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا جديدا الأربعاء بعد أن عززت بيانات مخيبة للآمال للطلبيات الصناعية في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الرهانات على تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، في حين أغلق داكس مرتفعا 0.8 بالمئة.

أظهرت البيانات انخفاضا مفاجئا في الطلبيات الصناعية الألمانية في أكتوبر\تشرين الأول، متراجعة 3.7 بالمئة على أساس شهري، مما عزز توقعات تخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة العام المقبل.

وتلقت الأسهم الدعم من تراجع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر.

وربح مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.6 بالمئة، مقتفيا أثر ارتفاع معظم أسعار المعادن الأساسية، بينما ارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه 2.3 بالمئة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة فولكس فاجن الألمانية 5.4 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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